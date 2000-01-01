Георгиевская (Дмитриевская) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Георгиевский Николай Константинович
Отец ребёнка: Георгиевский Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель, хозяйка
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно