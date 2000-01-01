Георгиевская (Дмитриевская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгиевская (Дмитриевская) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892

Отец: Дмитриевский Василий Афанасьевич

Мать: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Георгиевский Николай Константинович

Отец ребёнка: Георгиевский Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгиевский Константин

Работа или профессия
Неизвестно
учитель, хозяйка
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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