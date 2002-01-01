Дмитриевский Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1907 ст.
Дата смерти21.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1907 ст.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Капитолина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1938
Сын: Дмитриевский Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Попова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
12.11.1944
Рождение ребёнка
15.08.1947
Рождение ребёнка
20.08.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриевский Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Попова Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1967