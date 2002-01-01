Дмитриевский Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриевский Георгий Васильевич

Дмитриевский Георгий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1907 ст.

Дата смерти

21.02.1967

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1907 ст.

Отец: Дмитриевский Василий Афанасьевич

Мать: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Капитолина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1938

Сын: Дмитриевский Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Попова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
12.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
15.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
20.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевский Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Попова Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Константиновна

Смерть
21.02.1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close