Дмитриевская (Орлова) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Орлова) Елена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

01.07.1913

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Орлов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1856

Сын: Дмитриевский Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
11.03.1859

Сын: Дмитриевский Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Дмитриевский Афанасий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Афанасий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
01.07.1913
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