Дмитриевская (Орлова) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти01.07.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Орлов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1856
Сын: Дмитриевский Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
11.03.1859
Сын: Дмитриевский Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Воробьёва Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Дмитриевский Афанасий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
01.07.1913