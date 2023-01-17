Воробьёва Клавдия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Клавдия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

Около 1887 г.р.
1888 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дмитриевский Афанасий Петрович

Мать: Дмитриевская Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Воробьёв Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Воробьёв Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Воробьёв Аркадий Андреевич

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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