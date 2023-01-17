Воробьёва Клавдия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Воробьёв Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Воробьёв Аркадий Андреевич
Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно