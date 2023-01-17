Воробьёв Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Около 1887 г.р.
1888 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Воробьёв Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Воробьёв Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Воробьёв Аркадий Андреевич

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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