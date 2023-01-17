Воробьёв Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Воробьёв Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Воробьёв Аркадий Андреевич
Мать ребёнка: Воробьёва Клавдия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно