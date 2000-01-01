Дмитриевский Пётр Егорович
Место рождениясело Изрог или Кадное, Ефремовский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти01.05.1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Дмитриевский Егор
Мать: не указана
село Изрог или Кадное, Ефремовский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Дмитриевский Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Дмитриевский Никифор Петрович
Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриевская ?
Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриевский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
01.05.1860