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Дмитриевский Пётр Егорович

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Место рождения

село Изрог или Кадное, Ефремовский уезд, Тульская область, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

01.05.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Дмитриевский Егор

Мать: не указана

село Изрог или Кадное, Ефремовский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Дмитриевский Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Дмитриевский Никифор Петрович

Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриевская ?

Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Петровна

Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
01.05.1860
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