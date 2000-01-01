Дмитриевская Парасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Дмитриевский Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Дмитриевский Никифор Петрович

Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриевская ?

Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Петровна

Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевский Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Пётр Егорович

Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
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