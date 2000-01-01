Дмитриевская Парасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Дмитриевский Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Дмитриевский Никифор Петрович
Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриевская ?
Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Петровна
Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриевский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Дмитриевский Пётр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация