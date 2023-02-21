Дмитриевский Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
1871
Сын: Дмитриевский Тихон Никифорович
Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дмитриевский Стефан Никифорович
Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дмитриевский Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Дмитриевский Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1890
Сын: Дмитриевский Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Дмитриевская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1896
Дочь: Петровская Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Дмитриевская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриевский Виктор Никифорович
Мать ребёнка: Дмитриевская Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриевский Василий Никифорович
Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
После 1916