Дмитриевский Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевский Никифор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Жена

1889 или 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Дмитриевский Пётр Егорович

Мать: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Дмитриевский Тихон Никифорович

Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Дмитриевский Стефан Никифорович

Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дмитриевский Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Дмитриевский Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1890

Сын: Дмитриевский Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Дмитриевская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.03.1896

Дочь: Петровская Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Дмитриевская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевский Виктор Никифорович

Мать ребёнка: Дмитриевская Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевский Василий Никифорович

Мать ребёнка: Дмитриевская Агафья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Агафья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
После 1916
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