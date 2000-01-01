Дмитриевская (Калашникова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1890
Сын: Дмитриевский Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1896
Дочь: Петровская Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриевский Виктор Никифорович
Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
17.03.1899