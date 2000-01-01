Дмитриевская (Калашникова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Калашникова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1890

Сын: Дмитриевский Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович

Рождение ребёнка
13.03.1896

Дочь: Петровская Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевский Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Никифор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
17.03.1899
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