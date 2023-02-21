Дмитриевский Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевский Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

1889 или 1879 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриевский Никифор Петрович

Мать: Дмитриевская Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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