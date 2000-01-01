Дмитриевская (Бурницкая) Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1889 или 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Дмитриевский Тихон Никифорович
Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дмитриевский Стефан Никифорович
Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дмитриевский Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Дмитриевский Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович
Рождение
20.02.1889 или 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриевский Василий Никифорович
Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно