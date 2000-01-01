Дмитриевская (Бурницкая) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Бурницкая) Агафья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1889 или 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871

Сын: Дмитриевский Тихон Никифорович

Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Дмитриевский Стефан Никифорович

Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дмитриевский Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Дмитриевский Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович

Рождение
20.02.1889 или 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевский Василий Никифорович

Отец ребёнка: Дмитриевский Никифор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Никифор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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