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Татьяна Павловна

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Между 1841 и 1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Павел Максимович

Мать: Евдокия Логиновна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.02.1803

Муж: Иван Николаевич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1803

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1806

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1808

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1811

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1841 и 1857
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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