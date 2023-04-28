Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиМежду 1841 и 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Павел Максимович
Мать: Евдокия Логиновна
Бракосочетание
16.02.1803
Муж: Иван Николаевич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1803
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.02.1806
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
26.08.1808
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1811
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1841 и 1857