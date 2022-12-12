Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Ивановна

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.02.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1806

Отец: Иван Николаевич

Мать: Татьяна Павловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
18.02.1806
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же деревни крестьянская дочь девка Татиана Моисеева
Смерть
Неизвестно
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