Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.02.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1806
Отец: Иван Николаевич
Мать: Татьяна Павловна
Крещение
18.02.1806
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же деревни крестьянская дочь девка Татиана Моисеева
Смерть
Неизвестно