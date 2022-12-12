Евдокия Логиновна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Логин Филиппович
Мать: Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Павел Максимович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Павел Максимович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно