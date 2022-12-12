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Евдокия Логиновна

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Место рождения

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Логин Филиппович

Мать: Елена Даниловна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Павел Максимович

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Павел Максимович

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Максимович

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Максимович

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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