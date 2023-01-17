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Григорий Иванович

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.11.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1803

Отец: Иван Николаевич

Мать: Татьяна Павловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
29.11.1803
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемники | Игнатий Яковлев (Михайлово) | Марья Яковлева, крестьянская жена Княжевской вотчины деревни Воробьева
Бракосочетание
17.06.1829

Жена: Ирина Андреевна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители той же деревни крестьяне | Сергей Николаев, Михаил Григорьев, Феодот Логгинов
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1837

Сын: Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1851

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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