Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.11.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1803
Отец: Иван Николаевич
Мать: Татьяна Павловна
Крещение
29.11.1803
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемники | Игнатий Яковлев (Михайлово) | Марья Яковлева, крестьянская жена Княжевской вотчины деревни Воробьева
Бракосочетание
17.06.1829
Жена: Ирина Андреевна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители той же деревни крестьяне | Сергей Николаев, Михаил Григорьев, Феодот Логгинов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
17.06.1837
Сын: Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
25.02.1851
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно