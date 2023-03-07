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Лаврентий Иванович

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван Николаевич

Мать: Татьяна Павловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
17.06.1837
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Сын: Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гавриил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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