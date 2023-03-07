Лаврентий Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван Николаевич
Мать: Татьяна Павловна
Крещение
17.06.1837
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Сын: Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гавриил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно