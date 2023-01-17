Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гавриил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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