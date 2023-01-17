Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гавриил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно