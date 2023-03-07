Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиМежду 1841 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Николай Тимофеевич
Мать: Васса Кирилловна
Бракосочетание
16.02.1803
Жена: Татьяна Павловна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1803
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1806
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
26.08.1808
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
05.07.1811
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1841 и 1849