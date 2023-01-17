Павел Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Максимович

Павел Максимович

avatar

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: Соломония Олимпиевна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Логиновна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Логиновна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Логиновна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close