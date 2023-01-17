Павел Максимович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: Соломония Олимпиевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Логиновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Логиновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Логиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно