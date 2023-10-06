Рябуха Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1857
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1858
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1862
Дочь: Бублик Христина Карповна
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1864
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1867
Дочь: Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1870
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1870
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1873
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1876
Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно