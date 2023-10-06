Рябуха Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1857

Сын: Рябуха Владимир Карпович

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рябуха Платон Карпович

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1858

Сын: Рябуха Евфимий Карпович

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1862

Дочь: Бублик Христина Карповна

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1864

Сын: Рябуха Савва Карпович

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1867

Дочь: Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1870

Сын: Рябуха Филипп Карпович

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1870

Сын: Рябуха Филипп Карпович

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1873

Сын: Рябуха Гордей Карпович

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1876

Сын: Рябуха Кирилл Карпович

Отец ребёнка: Рябуха Карп Игнатьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябуха Карп Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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