Рябуха Владимир Карпович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.07.1857
Дата смерти22.02.1858
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1857
Отец: Рябуха Карп Игнатьевич
Мать: Рябуха Татьяна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.02.1858
Черниговская губерния, Российская империя