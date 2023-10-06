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Рябуха Владимир Карпович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.07.1857

Дата смерти

22.02.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1857

Отец: Рябуха Карп Игнатьевич

Мать: Рябуха Татьяна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.02.1858
Черниговская губерния, Российская империя
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