Рябуха Евфимий Карпович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1858
Отец: Рябуха Карп Игнатьевич
Мать: Рябуха Татьяна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.10.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евгения ст. Ефимиевна
Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Домникия Ефимиевна
Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1887
Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1889
Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евгения Ефимиевна
Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1892
Дочь: Агафия Ефимиевна
Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1894
Дочь: Елисавета Ефимиевна
Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1898
Дочь: Фекла Ефимиевна
Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно