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Рябуха Евфимий Карпович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1858

Отец: Рябуха Карп Игнатьевич

Мать: Рябуха Татьяна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.10.1877

Жена: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евгения ст. Ефимиевна

Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Домникия Ефимиевна

Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1887

Сын: Рябуха Спиридон Ефимович

Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1889

Сын: Рябуха Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евгения Ефимиевна

Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1892

Дочь: Агафия Ефимиевна

Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1894

Дочь: Елисавета Ефимиевна

Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: Фекла Ефимиевна

Мать ребёнка: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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