(Рябуха) Домникия Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябуха) Домникия Ефимиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885

Отец: Рябуха Евфимий Карпович

Мать: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Чайка Сергей Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1906

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1908

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1910

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1911

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Чайка Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Чайка Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1917

Сын: Чайка Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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