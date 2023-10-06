(Рябуха) Домникия Ефимиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885
Отец: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1906
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1908
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1910
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1911
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1913
Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1915
Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1917
Отец ребёнка: Чайка Сергей Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно