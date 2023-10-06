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Чайка Сергей Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1885

Отец: Чайка Василий Петрович

Мать: Чайка Ксения Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Домникия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1906

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Домникия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1908

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Домникия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1910

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Домникия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1911

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Домникия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Чайка Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Домникия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Чайка Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Домникия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1917

Сын: Чайка Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Домникия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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