Рябуха (Бебина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Бебина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1877

Муж: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евгения ст. Ефимиевна

Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Домникия Ефимиевна

Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1887

Сын: Рябуха Спиридон Ефимович

Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1889

Сын: Рябуха Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евгения Ефимиевна

Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1892

Дочь: Агафия Ефимиевна

Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1894

Дочь: Елисавета Ефимиевна

Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: Фекла Ефимиевна

Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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