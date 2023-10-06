Рябуха (Бебина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.10.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евгения ст. Ефимиевна
Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Домникия Ефимиевна
Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1887
Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1889
Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евгения Ефимиевна
Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1892
Дочь: Агафия Ефимиевна
Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1894
Дочь: Елисавета Ефимиевна
Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1898
Дочь: Фекла Ефимиевна
Отец ребёнка: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно