(Рябуха) Агафия Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябуха) Агафия Ефимиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.04.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1892

Отец: Рябуха Евфимий Карпович

Мать: Рябуха Анастасия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Семенец Григорий Трифонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1913

Сын: Семенец Антоний Григорьевич

Отец ребёнка: Семенец Григорий Трифонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1915

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Семенец Григорий Трифонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1917

Сын: Семенец Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Семенец Григорий Трифонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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