(Рябуха) Агафия Ефимиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.04.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1892
Отец: Рябуха Евфимий Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1912
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1913
Сын: Семенец Антоний Григорьевич
Отец ребёнка: Семенец Григорий Трифонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1915
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Семенец Григорий Трифонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1917
Отец ребёнка: Семенец Григорий Трифонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно