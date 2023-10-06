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Семенец Григорий Трифонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1893

Отец: Семенец Трифон Карпович

Мать: Семенец Марина Назарьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Агафия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1913

Сын: Семенец Антоний Григорьевич

Мать ребёнка: Агафия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1915

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Агафия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1917

Сын: Семенец Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Агафия Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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