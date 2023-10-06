Семенец Григорий Трифонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1893
Отец: Семенец Трифон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: Агафия Ефимиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1913
Сын: Семенец Антоний Григорьевич
Мать ребёнка: Агафия Ефимиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1915
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Агафия Ефимиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1917
Мать ребёнка: Агафия Ефимиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно