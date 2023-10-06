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Рябуха Кирилл Карпович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.03.1876

Дата смерти

27.03.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1876

Отец: Рябуха Карп Игнатьевич

Мать: Рябуха Татьяна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.03.1878
Черниговская губерния, Российская империя
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