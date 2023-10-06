Рябуха Кирилл Карпович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.03.1876
Дата смерти27.03.1878
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1876
Отец: Рябуха Карп Игнатьевич
Мать: Рябуха Татьяна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.03.1878
Черниговская губерния, Российская империя