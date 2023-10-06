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Рябуха Гордей Карпович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1873

Отец: Рябуха Карп Игнатьевич

Мать: Рябуха Татьяна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1892

Жена: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1893

Сын: Рябуха Иван ст. Гордеевич

Мать ребёнка: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1894

Дочь: Екатерина Гордеевна

Мать ребёнка: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1898

Сын: Рябуха Михаил Гордеевич

Мать ребёнка: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1901

Сын: Рябуха Иван мл. Гордеевич

Мать ребёнка: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1902

Дочь: Анна Гордеевна

Мать ребёнка: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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