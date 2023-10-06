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Рябуха Иван ст. Гордеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.02.1893

Дата смерти

26.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1893

Отец: Рябуха Гордей Карпович

Мать: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.03.1893
Черниговская губерния, Российская империя
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