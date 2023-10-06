Рябуха Иван ст. Гордеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.02.1893
Дата смерти26.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1893
Отец: Рябуха Гордей Карпович
Мать: Рябуха Наталия Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.03.1893
Черниговская губерния, Российская империя