Рябуха (Богомоленко) Наталия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Богомоленко) Наталия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1892

Муж: Рябуха Гордей Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1893

Сын: Рябуха Иван ст. Гордеевич

Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1894

Дочь: Екатерина Гордеевна

Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1898

Сын: Рябуха Михаил Гордеевич

Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1901

Сын: Рябуха Иван мл. Гордеевич

Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1902

Дочь: Анна Гордеевна

Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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