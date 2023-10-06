Рябуха (Богомоленко) Наталия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1893
Сын: Рябуха Иван ст. Гордеевич
Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1894
Дочь: Екатерина Гордеевна
Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1898
Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1901
Сын: Рябуха Иван мл. Гордеевич
Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1902
Дочь: Анна Гордеевна
Отец ребёнка: Рябуха Гордей Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно