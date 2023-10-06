Рябуха Михаил Гордеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1898
Отец: Рябуха Гордей Карпович
Мать: Рябуха Наталия Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.05.1919
Жена: Рябуха Дария Никоновна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно