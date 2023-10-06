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Рябуха Михаил Гордеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1898

Отец: Рябуха Гордей Карпович

Мать: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.05.1919

Жена: Рябуха Дария Никоновна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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