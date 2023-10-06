Рябуха Иван мл. Гордеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.04.1901
Дата смерти09.01.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.01.1901
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение
19.04.1901
Отец: Рябуха Гордей Карпович
Мать: Рябуха Наталия Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя