Рябуха Иван мл. Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябуха Иван мл. Гордеевич

Рябуха Иван мл. Гордеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.04.1901

Дата смерти

09.01.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.01.1901
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение
19.04.1901

Отец: Рябуха Гордей Карпович

Мать: Рябуха Наталия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close