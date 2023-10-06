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Рябуха Филипп Карпович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.10.1870

Дата смерти

21.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1870

Отец: Рябуха Карп Игнатьевич

Мать: Рябуха Татьяна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.10.1874
Черниговская губерния, Российская империя
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