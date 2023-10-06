Бублик (Рябуха) Христина Карповна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1862
Отец: Рябуха Карп Игнатьевич
Мать: Рябуха Татьяна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1882
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1884
Сын: Бублик Лука Иванович
Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1892
Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1894
Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1900
Дочь: Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно