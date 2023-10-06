Бублик (Рябуха) Христина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бублик (Рябуха) Христина Карповна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1862

Отец: Рябуха Карп Игнатьевич

Мать: Рябуха Татьяна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1882

Муж: Бублик Иван ст. Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Бублик Лука Иванович

Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Бублик Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1894

Сын: Бублик Никита Иванович

Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1900

Дочь: Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Бублик Иван ст. Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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