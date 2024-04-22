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Бублик Иван ст. Андреевич

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

04.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1858

Отец: Бублик Андрей Николаевич

Мать: Бублик Екатерина Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
15.01.1882

Жена: Бублик Христина Карповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Бублик Лука Иванович

Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Бублик Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Бублик Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1894

Сын: Бублик Никита Иванович

Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1900

Дочь: Бублик Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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