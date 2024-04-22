Бублик Иван ст. Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1858
Бракосочетание
15.01.1882
Жена: Бублик Христина Карповна
Рождение ребёнка
17.10.1884
Сын: Бублик Лука Иванович
Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Бублик Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна
Рождение ребёнка
23.01.1892
Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна
Рождение ребёнка
07.09.1894
Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна
Рождение ребёнка
25.06.1900
Дочь: Бублик Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Бублик Христина Карповна
Смерть
Неизвестно