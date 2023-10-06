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Бублик Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1855

Дочь: Бублик Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1858

Сын: Бублик Иван ст. Андреевич

Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1861

Сын: Бублик Иван мл. Андреевич

Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1866

Дочь: Бублик Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1869

Сын: Бублик Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1870

Сын: Бублик Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Бублик Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Кунашовка, Чернігівська область
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