Бублик Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.12.1855
Дочь: Бублик Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1858
Сын: Бублик Иван ст. Андреевич
Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.1861
Сын: Бублик Иван мл. Андреевич
Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1866
Дочь: Бублик Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1869
Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1870
Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1872
Отец ребёнка: Бублик Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно