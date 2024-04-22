Бублик Иван мл. Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБублик Иван мл. Андреевич

Бублик Иван мл. Андреевич

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

05.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1861

Отец: Бублик Андрей Николаевич

Мать: Бублик Екатерина Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1883

Жена: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1885

Дочь: Бублик Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1889

Сын: Бублик Аврамий Иванович

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1891

Дочь: Ермак Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1893

Дочь: Бублик Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1895

Сын: Бублик Константин Иванович

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1896

Сын: Бублик Яков Иванович

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1899

Сын: Бублик Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Бублик Семен Иванович

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1904

Дочь: Бублик Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Бублик Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Бублик Иван Иванович

Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close