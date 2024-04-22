Бублик Иван мл. Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1861
Бракосочетание
16.01.1883
Жена: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
09.08.1885
Дочь: Бублик Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
28.10.1889
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
01.04.1891
Дочь: Ермак Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
11.01.1893
Дочь: Бублик Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
27.02.1895
Сын: Бублик Константин Иванович
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
19.11.1896
Сын: Бублик Яков Иванович
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
10.02.1899
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
01.09.1901
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
12.01.1904
Дочь: Бублик Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
15.03.1905
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
25.02.1909
Сын: Бублик Иван Иванович
Мать ребёнка: Бублик Мавра Стефановна
Смерть
Неизвестно