Бублик (Жизневская) Мавра Стефановна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Жизневский Стефан Дионисьевич
Бракосочетание
16.01.1883
Рождение ребёнка
09.08.1885
Дочь: Бублик Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
28.10.1889
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1891
Дочь: Ермак Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1893
Дочь: Бублик Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1895
Сын: Бублик Константин Иванович
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
19.11.1896
Сын: Бублик Яков Иванович
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1899
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1901
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
12.01.1904
Дочь: Бублик Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1905
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1909
Сын: Бублик Иван Иванович
Отец ребёнка: Бублик Иван мл. Андреевич
Смерть
Неизвестно