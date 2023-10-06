(Бублик) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бублик) Наталия Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.08.1885

Дата смерти

01.10.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1885

Отец: Бублик Иван мл. Андреевич

Мать: Бублик Мавра Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.10.1888
Черниговская губерния, Российская империя
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