(Бублик) Наталия Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.08.1885
Дата смерти01.10.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1885
Отец: Бублик Иван мл. Андреевич
Мать: Бублик Мавра Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.10.1888
Черниговская губерния, Российская империя