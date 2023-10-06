Бублик Тимофей Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1872
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1898
Жена: Мотрона Несторовна
Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1900
Дочь: Евфросиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Мотрона Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Мотрона Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1904
Сын: Бублик Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Мотрона Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1906
Мать ребёнка: Мотрона Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1909
Дочь: Колесник Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Мотрона Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1911
Дочь: Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Мотрона Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1913
Мать ребёнка: Мотрона Несторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно