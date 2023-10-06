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Бублик Тимофей Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1872

Отец: Бублик Андрей Николаевич

Мать: Бублик Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1898

Жена: Мотрона Несторовна

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1900

Дочь: Евфросиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Мотрона Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Мотрона Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1904

Сын: Бублик Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Мотрона Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Бублик Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Мотрона Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1909

Дочь: Колесник Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Мотрона Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1911

Дочь: Наталия Тимофеевна

Мать ребёнка: Мотрона Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1913

Сын: Бублик Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Мотрона Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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