(Дикая) Мотрона Несторовна
Место рождения
Дата рождения23.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1879
Отец: Дикий Нестор Семенович
Мать: Дикая Мария Игнатьевна
Бракосочетание
23.10.1898
Рождение ребёнка
14.02.1900
Дочь: Евфросиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1904
Сын: Бублик Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1906
Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1909
Дочь: Колесник Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1911
Дочь: Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1913
Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно