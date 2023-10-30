(Дикая) Мотрона Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дикая) Мотрона Несторовна

(Дикая) Мотрона Несторовна

Место рождения

Талалаевка, Чернігівська область

Дата рождения

23.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1879

Отец: Дикий Нестор Семенович

Мать: Дикая Мария Игнатьевна

Талалаевка, Чернігівська область
Бракосочетание
23.10.1898

Муж: Бублик Тимофей Андреевич

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1900

Дочь: Евфросиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1904

Сын: Бублик Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Бублик Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1909

Дочь: Колесник Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1911

Дочь: Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1913

Сын: Бублик Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Бублик Тимофей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close