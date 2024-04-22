Колесник (Бублик) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Бублик) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

22.02.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1909

Отец: Бублик Тимофей Андреевич

Мать: Бублик Мотрона Несторовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Саенко Анна Михайловна

Отец ребёнка: Колесник Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Колесник Николай Михайлович

Отец ребёнка: Колесник Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесараб ? Михайловна

Отец ребёнка: Колесник Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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