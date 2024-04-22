Колесник (Бублик) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1909
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Саенко Анна Михайловна
Отец ребёнка: Колесник Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Колесник Николай Михайлович
Отец ребёнка: Колесник Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесараб ? Михайловна
Отец ребёнка: Колесник Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно