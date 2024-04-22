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Колесник Михаил Федорович

Место рождения

Ольгинка

Дата рождения

02.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1902

Отец: Колесник Федор Дмитриевич

Мать: Колесник Анна Косьминична

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Саенко Анна Михайловна

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Колесник Николай Михайлович

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесараб ? Михайловна

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесник Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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