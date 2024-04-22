Колесник Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения02.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1902
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Саенко Анна Михайловна
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Колесник Николай Михайлович
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесараб ? Михайловна
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесник Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно