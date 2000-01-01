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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
689Ольгинское, сел. каз.при вершине рч. Сухих Ялов.18524258758749Православный молитвенн. дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
363. Ольгинское, село бывшее государственное, при речке Сухой Волновахе, дворов 379, жителей 2264, церковь православная, молитвенный дом, школа, кирп. и черепичн. зз., 2 Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
4Ольгинскоебывшие государственные520149314602953
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5678Ольгинкаселище міського типуцентр селищної радир-н Волноваськийселищна рада Ольгинська