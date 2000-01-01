посёлок городского типа Ольгинка — Familio

Ольгинка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
689Ольгинское, сел. каз.при вершине рч. Сухих Ялов.18524258758749Православный молитвенн. дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Благодатовская волость
363. Ольгинское, село бывшее государственное, при речке Сухой Волновахе, дворов 379, жителей 2264, церковь православная, молитвенный дом, школа, кирп. и черепичн. зз., 2 Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Мариупольский уезд, Благодатновская волость
4Ольгинскоебывшие государственные520149314602953

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5678Ольгинкаселище міського типуцентр селищної радир-н Волноваськийселищна рада Ольгинська

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