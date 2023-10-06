Дикая (Оленченко) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.07.1858
Рождение ребёнка
1859
Сын: Дикий Пантетелеймон Несторович
Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Акилина Несторовна
Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Несторовна
Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович
Рождение ребёнка
07.01.1876
Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович
Рождение ребёнка
23.03.1879
Дочь: Бублик Мотрона Несторовна
Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович
Смерть
Неизвестно