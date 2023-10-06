Дикая (Оленченко) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикая (Оленченко) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.07.1858

Муж: Дикий Нестор Семенович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Дикий Пантетелеймон Несторович

Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Дикий Даниил Несторович

Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Акилина Несторовна

Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Дикий Петр Несторович

Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Несторовна

Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович

Рождение ребёнка
07.01.1876

Сын: Дикий Георгий Несторович

Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1879

Дочь: Бублик Мотрона Несторовна

Отец ребёнка: Дикий Нестор Семенович

Талалаевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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