Дикий Пантетелеймон Несторович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти12.02.1894
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Дикий Нестор Семенович
Мать: Дикая Мария Игнатьевна
Бракосочетание
20.01.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.05.1886
Сын: Дикий Кирилл Пантелеймонович
Мать ребёнка: Дикая Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
08.07.1887
Дочь: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Дикая Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
05.02.1890
Дочь: Шеина Анна Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Дикая Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
11.08.1892
Дочь: Козинец Наталия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Дикая Параскева Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1894