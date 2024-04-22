Дикий Пантетелеймон Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДикий Пантетелеймон Несторович

Дикий Пантетелеймон Несторович

Место рождения

Талалаевка, Чернігівська область

Дата рождения

1859

Дата смерти

12.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дикий Нестор Семенович

Мать: Дикая Мария Игнатьевна

Талалаевка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Дикая Параскева Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.05.1886

Сын: Дикий Кирилл Пантелеймонович

Мать ребёнка: Дикая Параскева Емельяновна

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1887

Дочь: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Дикая Параскева Емельяновна

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1890

Дочь: Шеина Анна Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Дикая Параскева Емельяновна

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1892

Дочь: Козинец Наталия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Дикая Параскева Емельяновна

Талалаевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
12.02.1894
Нежин, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close