Дикая (Ващенко) Параскева Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ващенко Емельян
Бракосочетание
20.01.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.05.1886
Сын: Дикий Кирилл Пантелеймонович
Отец ребёнка: Дикий Пантетелеймон Несторович
Рождение ребёнка
08.07.1887
Дочь: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Дикий Пантетелеймон Несторович
Рождение ребёнка
05.02.1890
Дочь: Шеина Анна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Дикий Пантетелеймон Несторович
Рождение ребёнка
11.08.1892
Дочь: Козинец Наталия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Дикий Пантетелеймон Несторович
Смерть
Неизвестно