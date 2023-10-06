Дикая (Ващенко) Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикая (Ващенко) Параскева Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ващенко Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Дикий Пантетелеймон Несторович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.05.1886

Сын: Дикий Кирилл Пантелеймонович

Отец ребёнка: Дикий Пантетелеймон Несторович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1887

Дочь: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Дикий Пантетелеймон Несторович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1890

Дочь: Шеина Анна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Дикий Пантетелеймон Несторович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1892

Дочь: Козинец Наталия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Дикий Пантетелеймон Несторович

Талалаевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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