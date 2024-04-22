Шеина (Дикая) Анна Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения05.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1890
Бракосочетание
20.04.1908
Муж: Шеин Иов Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шеин Иов Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1915
Сын: Шеин Макарий Иович
Отец ребёнка: Шеин Иов Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно