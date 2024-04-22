Шеина (Дикая) Анна Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина (Дикая) Анна Пантелеймоновна

Место рождения

Талалаевка, Чернігівська область

Дата рождения

05.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1890

Отец: Дикий Пантетелеймон Несторович

Мать: Дикая Параскева Емельяновна

Талалаевка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.04.1908

Муж: Шеин Иов Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шеин Иов Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Шеин Макарий Иович

Отец ребёнка: Шеин Иов Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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