Шеин Иов Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеин Иов Тимофеевич

Шеин Иов Тимофеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1882

Отец: Шеин Тимофей Константинович

Мать: Шеина Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.04.1908

Жена: Шеина Анна Пантелеймоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шеина Анна Пантелеймоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Шеин Макарий Иович

Мать ребёнка: Шеина Анна Пантелеймоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close