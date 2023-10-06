Шеин Иов Тимофеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1882
Отец: Шеин Тимофей Константинович
Мать: Шеина Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.04.1908
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шеина Анна Пантелеймоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1915
Сын: Шеин Макарий Иович
Мать ребёнка: Шеина Анна Пантелеймоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно